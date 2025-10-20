Más Información

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

AWS sufre caída global; qué hay detrás del fallo en la nube

AWS sufre caída global; qué hay detrás del fallo en la nube

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

Bernardo Bravo Manríquez se definía como emprendedor y “orgullosamente limonero”.

Nació en Apatzingán, Michoacán, hijo de familia de limoneros.

De acuerdo con su perfil en redes sociales, estudió en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

También señala que se desempeñaba como presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y presidente del Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano A.C.

Lee también

En varias ocasiones levantó la voz contra las extorsiones que sufren los limoneros de Apatzingán por parte del grupo armado Los Viagras, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Recientemente protestó contra los bajos precios del limón.

Se sabe que estaba casado.

Bernardo Bravo Manríquez fue encontrado sin vida este lunes dentro de su camioneta en Apatzingán, Michoacán. Había sido privado de la libertad el domingo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]