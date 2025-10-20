¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

Bernardo Bravo Manríquez se definía como emprendedor y “orgullosamente limonero”.

Nació en Apatzingán, Michoacán, hijo de familia de limoneros.

De acuerdo con su perfil en redes sociales, estudió en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

También señala que se desempeñaba como presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y presidente del Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano A.C.

En varias ocasiones levantó la voz contra las extorsiones que sufren los limoneros de Apatzingán por parte del grupo armado Los Viagras, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Recientemente protestó contra los bajos precios del limón.

Se sabe que estaba casado.

Bernardo Bravo Manríquez fue encontrado sin vida este lunes dentro de su camioneta en Apatzingán, Michoacán. Había sido privado de la libertad el domingo.

