Asesinan a líder de la Asociación de Productores de Limón en Apatzingán, Michoacán

Morelia.- Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Productores de Limón Valle de Apatzingán, y también presidente de los limoneros a nivel nacional, fue asesinado, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

En redes sociales, la fiscalía informó que inició la investigación del homicidio de Bravo Manrique, cuyo cuerpo “fue localizado sin vida este día, abordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates".

Fuentes federales de seguridad indicaron que Bernardo Bravo fue privado de la libertad por hombres armados el domingo 19 de octubre, en una zona de influencia del llamado Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).

El gobierno de Apatzingán lamentó los hechos, se solidarizó con su familia “y con todas las personas que día a día trabajan con esfuerzo y esperanza por el desarrollo de nuestra tierra.

“Condenamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la vida, la paz y el bienestar de nuestra gente. Como gobierno, pedimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los hechos y justicia para quienes han sido víctimas.

Bravo Manríquez había recibido amenazas de muerte por los paros que realizaban productores de limón de Apatzingán debido a las extorsiones que recibían por parte de criminales del grupo Los Viagras, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación en el CMNG.

