"Lo quieren regalado, ahí está"; productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

Morelia.- de Apatzingán tiraron ayer decenas de kilos de limón en protesta por el bajo precio del fruto, en el marco del, con el que exigieron al gobierno federal una mejora en los precios de los productos que cosechan, así como más apoyos y atención al campo mexicano.

“Lo quieren regalado, ahí está”, gritaban los limoneros mientras tiraban cajas y cajas de limones.

Dijeron que si eso (nada) es lo que vale el limón para las autoridades y para el mismo consumidor, ellos prefieren tirarlo a malbaratarlo o casi regalarlo a los precios tan bajos de compra.

Productores de Limón exigen a la presidencia acciones contra costo de productos (14/10/2025). Foto: Especial/ captura de pantalla
Lo mismos hicieron los productores de aguacate en la región de Uruapan, Peribán y Tancítaro, donde argumentaron las mismas causas de los citricultores.

En Michoacán también protestaron productores de berries, jitomate y otras frutas y verduras en las distintas regiones de la entidad, como parte de su .

