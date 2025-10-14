Más Información

A través del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano realizan bloqueos carreteros y ferroviarios para defender granos básicos a fin de que se consideren como y se saquen del libre comercio del (T-MEC).

Los cierres de diversos tramos se registran en: Baja California, Chiuahua, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Michoacan, Jalisco, Guerreo, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro.

El Frente dijo que son “, ciudadanos, empresarios y comerciantes” que se manifiestan en las entidades que producen el 50% de la producción de granos básicos.

“La demanda fundamental es que en el contexto de la revisión del T-MEC, los granos básicos deben de ser sacados del para que el precio de los mismos no continúe fijándose en la Bolsa de Chicago, cuya dinámica especulativa impone precios por debajo de los costos nacionales de producción, propiciando la descapitalización, el desplazamiento de los y la profundización en la dependencia alimentaria”, expusieron en un comunicado los manifestantes.

Convocatoria del Paro Nacional por parte del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Foto: X @jorgeavizcaino
Convocatoria del Paro Nacional por parte del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Foto: X @jorgeavizcaino

Consideraron que “ha llegado el momento de revertir estas políticas desastrosas, que se fincan en el núcleo duro de la ideología neoliberal. Es el momento en que la presidenta Sheinbaum debe de reconocer en los productores nacionales, una fuerza aliada frente a la que el país padece resultado de la desorbitada del gobierno norteamericano”.

Desde la mañana, agroproductores afectados afirmaron que hay bloqueos por personas ajenas a Ferromex, en 3 puntos: Cuauhtémoc, Las Delicias y Jiménez. Cuauhtémoc y Bachimba.

Afectados aseguran que también hay toma de casetas en Sinaloa y afectaciones en Ciudad Juárez, por donde se mueven alrededor de 60 mil toneladas métricas diarias de maíz y trigo, entre otros productos adicional a granos.

