Culiacán.- Los productores del campo que exigen que el gobierno federal atienda la crisis del agro, la pesca y la ganadería y fije un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, se apostaron en tres casetas de peaje en los municipios de Ahome, Guasave y Navolato.

Como parte de un paro nacional en 16 estados de la República, las casetas de peaje de San Miguel Zapotitlán y Cuatro Caminos, en la carretera México-Nogales, y la del Pizal, en la autopista Benito Juárez, los hombres del campo cerraron la circulación y se mantendrán por espacio de 10 horas.

Los bloqueos en las dos carreteras generaron un caos en el tránsito de camiones de carga, de pasajeros y unidades particulares, ya que solo se permitirá el cruce de unidades de emergencia.

Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, dijo que el gobierno federal se desatendió de los productores de alimentos, por lo que se ven en la necesidad de volver a las movilizaciones a nivel nacional para ser escuchados.

Foto: Especial

Citó que aún se adeudan a muchos productores de maíz y trigo los apoyos de las anteriores cosechas y se está exigiendo que se defina los apoyos que se van a otorgar para la próxima cosecha de maíz que se estima que en Sinaloa será de 5 millones de toneladas.

Los manifestantes que se apostaron en la caseta de San Miguel Zapotitlàn, en el municipio de Ahome, se pegaron al cuerpo cartulinas con el texto, “pedimos un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada para el maíz”

En la capital del estado, los hombres del campo determinaron marchar con su maquinaria agrícola rumbo a Palacio de Gobierno, donde se van a mantener por espacio de 10 horas para ser escuchados en sus demandas.

afcl/LL