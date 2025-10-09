Más Información

Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

La mañanera de Sheinbaum, 9 de octubre, minuto a minuto

Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Base de Sedena, entre primeras obras del Tren México-Querétaro

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Adán Augusto en la cárcel sería positivo para Morena y Sheinbaum: Claudio Ochoa; “tienen todo para hacer lo correcto”, dice

Inflación acelera en septiembre, llega a 3.76% anual; liga dos meses al alza

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Cabeza de Vaca asegura que es un perseguido político de AMLO por destapar huachicol fiscal; “ni me doblo ni me vendo”

Juez rechaza descongelar cuentas bancarias de morenista Hilda Brown; diputada es acusada de tener vínculos con “La Mayiza”

El presidente de Estados Unidos, , defendió su política comercial y aseguró que los que ha impuesto al resto de países y territorios "han traído paz al mundo".

"Tener la capacidad de gestionar el y usar los aranceles para dejar claro mi punto de vista ha traído paz al mundo. Los aranceles han traído paz al mundo", aseguró Trump en una entrevista telefónica en la cadena Fox News en la que informó del acuerdo entre Israel y Hamas para la Franja de Gaza.

El mandatario fue cuestionado por sus "esfuerzos para lograr la paz en el mundo" y por sus relaciones con los países árabes que han llevado a este acuerdo y destacó el papel de su política comercial para conseguirlo.

"No solo aquí, sino con muchos otros acuerdos. He hecho siete acuerdos de paz, en los que los países habían estado peleando, en muchos casos, 30 o 31 años, 135 o 137 años, y en los que millones de personas han sido asesinadas. Logré la paz, y lo hice, no en todos los casos, pero probablemente en al menos cinco de los siete que hemos hecho hasta ahora, a través del comercio", añadió.

El republicano suele afirmar que ha puesto fin a siete conflictos internacionales: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Guerra comercial. Foto: AFP
Guerra comercial. Foto: AFP

Acuerdos comerciales de EU con otros países

Durante su entrevista, defendió su estricta visión comercial como parte de su política exterior y de su diplomacia para establecer acuerdos con otros países y para poner fin a conflictos.

"No vamos a tratar con personas que peleen. No vamos a hacer negocios y vamos a ponerles aranceles. No vamos a dejar que comercien en Estados Unidos. Les pondremos aranceles", comentó.

"Mucho más que incluso el dinero que obtenemos, que son esencialmente billones de dólares, lo que es mucho más importante de los aranceles es que te da un camino tremendo hacia la paz y la salvación de millones de vidas, simplemente millones y millones", concluyó.

Desde que inició su guerra comercial, Trump ha firmado acuerdos comerciales con algunos países como Reino Unido, Corea de Sur, Camboya, Tailandia o la Unión Europea.

