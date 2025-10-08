La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó una llamada a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para analizar el tema de los aranceles, luego de que Washington anunció una tasa de 25% para todas las importaciones de camiones pesados a partir del 1 de noviembre.

¿Cómo justificar nuevos aranceles si México está haciendo su parte, está cumpliendo lo que se acordó?, se le preguntó en conferencia.

“Bueno, lo que se anunció no es a México, es a todo el mundo. El arancel de vehículos pesados no es para México. A México le afecta más, porque tenemos exportación de vehículos pesados y vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre, estamos buscando eso. Si es necesario, pues igual una llamada personal con el presidente Trump”, respondió.

Señaló que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, mantiene diálogos con autoridades estadounidenses sobre el tema.

“Por lo pronto, el secretario de Economía lo está viendo con el secretario de Economía de Estados Unidos y con el embajador de tratados”, informó.

“Tengo algunas llamadas con administradores, con CEOs —que se llaman en inglés— de estas empresas, para decirles que vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para evitar que apliquen estos aranceles a nuestro país”, añadió.

Indicó que tras la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se estableció un marco de cooperación con respeto a la soberanía en seguridad con México, ante el reclamo por el alza en el tráfico de drogas.