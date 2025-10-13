Más Información

A 10 días de la marcha del 2 de octubre, donde alrededor de 25 negocios del Centro Histórico fueron vandalizados, el subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la Ciudad de México, Juan José García Ochoa, aseguró se revisará el protocolo de actuación en las marchas y se realizarán ajustes, a fin de perfeccionar las estrategias de prevención, como el diálogo previo, para que no vuelva a ocurrir lo de esa tarde.

Sin embargo, reafirmó que la estrategia de ese día fue no caer en provocaciones y no utilizar la fuerza policiaca, por lo que "no falló".

"Lo que podría adelantar es que se va a buscar mayor prevencion, no tanto de manera reactiva, sino preventiva. Pero vamos a revisar el protocolo, se harán ajustes", dijo el funcionario.

Al llegar al Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada, señaló que se va a llevar a cabo mucho trabajo en días previos en los lugares donde se convoca a estas agresiones, a fin de que se pueda inhibir desde antes.

"La mayoría de las organizaciones estudiantiles o sociales no comparten estos métodos, y con ellos se puede trabajar mucho para que puedan inhibir desde los lugares que se están convocando y se preparan para actos de violencia", enfatizó.

Resumió que "la clave es más prevencion, vamos a tratar de hacer más prevención".

En dicha marcha hubo varios policías heridos, periodistas y negocios afectados.

Juan José García Ochoa presumió que no falló la estrategia en la marcha, pues "no caímos en provocaciones, pero sí se tiene que trabajar en cuanto a la estrategia, porque digamos hay situaciones, hubo situaciones de violencia que son inaceptables".

Indicó que lo ocurrido este 2 de octubre "obedece a situaciones y eventos en instituciones educativas que se han presentado en las últimas semanas, que generan un ambiente de mucha reacción por parte de los estudiantes".

"Ha habido situaciones de violencia e inquietud en las escuelas, tenemos identificados que algunos sí (son estudiantes) y otros no", concluyó.

