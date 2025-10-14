Mérida, Yucatán.- Poco más de 8 mil inversionistas que compraron terrenos sobre la carretera Yobaín–Chabihau, aseguran haber sido defraudadas por parte de una empresa inmobiliaria.

Los inversionistas -de diferentes partes del país y de Yucatán- denunciaron que la empresa FORET, promotora de la venta de los inmuebles, desapareció junto con su inversión.

Precisaron que compraron terrenos en la zona residencial “Sayab”, pero la inmobiliaria no ha entregado los predios, los cuales se ubican cerca de la costa de Chabihau, puerto de Yucatán.

Las personas defraudadas señalaron directamente a Ana Cristina Correa Cervera, directora de Grupo FORET, quien se niega a explicar por qué los lotes se encuentran en estado rústico, sin segmentar, y sin caminos para ingresar a ellos.

Los afectados indicaron que en sus cuentas de redes sociales, Correa Cervera eliminó los malos comentarios, incluso se han presentado en las oficinas de FORET, pero sus empleados aseguran que ya no asiste al lugar.

Advirtieron que interpondrán las denuncias sobre daños patrimoniales, ya que incluso el sitio web, www.kaktun.mx., donde se promocionaban los terrenos, fue cerrado.

Ana Cristina Correa Cervera, inauguró el lujoso hotel Borina (14/10/2025). Foto: Especial

Apenas la semana pasada, Ana Cristina Correa Cervera, inauguró el lujoso hotel Borina, en el centro de la ciudad de Mérida, proyecto del grupo FORET.

Hay que señalar que este proyecto surge bajo un modelo de propiedad fraccionada, que permite a inversionistas adquirir una parte del inmueble y beneficiarse tanto de sus rendimientos como de su valor patrimonial.

Varios de los afectados dicen tener en su poder documentos que comprueban los pagos que hicieron por la compra de terrenos que todo indica fueron producto de operaciones fraudulentas.

