Culiacán, Sin.- En la autopista Benito Juárez, en el tramo Culiacán- Guasave, elementos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal se con un , en cuyos hechos, se conoce que se logró la detención de dos civiles con armas de fuego a los que se les aseguró dos unidades motrices.

Según la información que se conoce, los agentes federales detectaron que en dicha vía terrestre, cuya caseta de peaje el Pizal, ubicada en el municipio de Navolato, tomada por productores agrícolas, circulaban varias personas en vehículos sospechosos.

Al intentar detenerlos para una revisión de rutina, fueron atacados a , por lo que se inició una breve persecución, muy alejados de la caseta de cobro, lo que les permitió detener a dos civiles, cuyas identidades aún no se han dado a conocer.

Los elementos federales fueron reforzados por personal de la Guardia Nacional y el Ejército, lo que permitió asegurar una pick up y otra unidad aún no conocida, los hechos no representaron riesgo parta los productores del campo que se mantienen en la caseta de cobro, como parte de una convocatoria nacional.

