Michoacán.- Sujetos armados atacaron a personal de la Fiscalía de Michoacán, en la ciudad de Uruapan, lo que dejó como saldo un elemento lesionado y un criminal detenido, también herido.

El informe señala que los oficiales de la Fiscalía iban a cumplimentar un mandato judicial, cuando los sujetos armados dispararon en su contra.

Los policías de investigación repelieron la agresión, lo que desató un enfrentamiento sobre la calle Morelos, de la colonia del mismo nombre.

Durante el choque a tiros, resultó lesionado un elemento de la FGE, al igual que uno de los delincuentes, el cual quedó en calidad de detenido.

Elementos de la policía llegan a la zona de ataque (14/10/2025). Foto: Especial

Atacan presidencia municipal de Zinapécuaro

Por la madrugada de este martes, un grupo armado atacó a tiros y con drones cargados de explosivos, la presidencia municipal de Zinapécuaro.

Personal policial y militar desplegaron un operativo que les permitió la captura de tres de los responsables del ataque.

Las autoridades de seguridad, confirmaron que no hubo personas lesionadas, resultado de ese hecho criminal, derivado de la lucha entre grupos delictivos, por el control del territorio.

