Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; oposición acusa “destrucción del Estado de derecho”

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Fox News, ABC, CBS, CNN y NBC se suman a rechazo por nueva política de prensa del Pentágono

¡A sacar las cobijas! Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías de CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Michoacán.- atacaron a personal de la Fiscalía de Michoacán, en la ciudad de Uruapan, lo que dejó como saldo un elemento lesionado y un criminal detenido, también herido.

El informe señala que los oficiales de la Fiscalía iban a cumplimentar un mandato judicial, cuando los sujetos armados.

Los policías de investigación repelieron la agresión, lo que desató un enfrentamiento sobre la calle Morelos, de la colonia del mismo nombre.

Durante el choque a tiros, resultó lesionado un elemento de la FGE, al igual que uno de los delincuentes, el cual quedó en calidad de detenido.

Elementos de la policía llegan a la zona de ataque (14/10/2025). Foto: Especial
Atacan presidencia municipal de Zinapécuaro

Por la madrugada de este martes, un grupo armado atacó a tiros y con drones cargados de explosivos, la de Zinapécuaro.

Personal policial y militar desplegaron un operativo que les permitió la captura de tres de los responsables del ataque.

Las autoridades de seguridad, confirmaron que no hubo personas lesionadas, resultado de ese hecho criminal, derivado de la lucha entre grupos delictivos, por el control del territorio.

