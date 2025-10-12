Salamanca, Gto.- El comandante Juan David González Delgado, de la Policía Municipal de Salamanca, fue emboscado por hombres armados que le arrebataron la vida la mañana de este domingo en la entrada al municipio de Irapuato, a la altura de la colonia Rancho Grande.

El asesinato del mando policial ocurrió a menos de 24 horas del ataque armado en el que mataron a un elemento de la Guardia Nacional y lesionaron a otro oficial federal en Celaya, Guanajuato.

Tras concluir su jornada laboral, el comandante González Delgado se dirigía a su domicilio a bordo de una motocicleta por la carretera federal Salamanca-Irapuato, cuando hombres armados lo interceptaron bajo un puente vehicular cercano a la base de la Guardia Nacional.

El agente cayó de la unidad a causa de las lesiones que le ocasionaron la muerte, mientras su vehículo siguió su marcha metros adelante hasta impactarse con un señalamiento.

El ataque ocurrió alrededor de las 8:30 horas, presuntamente a manos de hombres armados que se dieron a la fuga.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar al tener conocimiento de la presencia de una persona herida por disparos de arma de fuego; al llegar se percataron de que habían agredido al comandante Juan David, quien se desempeñó como escolta del director de la policía de Salamanca, Alejandro Flores Jiménez.

El Gobierno Municipal informó con profundo pesar el cobarde ataque en contra del jefe policial.

En un comunicado, señaló que desde el primer momento estableció comunicación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con el objetivo de coadyuvar en las investigaciones correspondientes y esclarecer el móvil de este lamentable suceso.

Expresó sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros del oficial González Delgado, reconociendo su labor y entrega al servicio de Salamanca.

