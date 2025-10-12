Más Información

Culiacán.- Se investiga la identidad de la persona del sexo masculino que fue al interior de un salón de eventos en donde se celebraba una fiesta de cumpleaños, en virtud que la víctima no se encontraba en la lista de invitados.

De acuerdo a las primeras indagaciones, el hombre de apariencia joven al parecer era perseguido por unos motociclistas, por lo que este se presentó como un presunto invitado e ingreso al salón ubicado en la calle general Macario Gaxiola, de la colonia Ferrocarrilera, para ocultarse entre el resto de los asistentes.

Sus agresores que llegaron al sitio en motocicleta lograron ubicarlo y le dispararon en varias ocasiones, por lo que las detonaciones de las armas de fuego en el interior del salón de fiestas provocaron la huida de la mayoría de los invitados.

En medio del pánico que se generó, asistentes al evento social llamaron a las líneas de emergencia para reportar la agresión, por lo que elementos de los cuerpos de seguridad y del ejército llegaron al sitio y resguardaron la escena del crimen.

Pese a los datos aportados sobre las características de los homicidas, las autoridades estatales y federales no lograron ubicarlos en la zona donde ocurrieron los hechos, en la colonia la Ferrocarrilera.

