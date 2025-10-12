Más Información

Al menos cuatro ejecuciones han sido reportadas por las autoridades durante las últimas horas en los

En un primer hecho registrado durante la noche del sábado, dos hombres y una mujer fueron asesinadas a balazos en la colonia La Escalera de la Villa Benito Juárez, de Macuspana.

Hasta el momento, los detalles sobre el móvil del crimen y la identidad de las víctimas aún no han sido confirmadas.

En un segundo hecho, la mañana de este domingo, las autoridades reportaron el hallazgo de un hombre sin vida en la colonia La Manga, Centro.

Los elementos policíacos encontraron en la zona casquillos percutidos que dan cuenta del ataque que a balazos que sufrió el sujeto, que aún no ha sido identificado.

Cabe señalar que, en ambos casos, los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las carpetas de investigación, para luego trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo).

