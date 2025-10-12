Celaya y Moroleón, Guanajuato - Hombres armados asesinaron al diseñador Edgar Molina la noche de este sábado en la colonia El Progreso, de la ciudad de Moroleón.

Molina diseñó el vestido que la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, lució la noche del 15 de septiembre en la ceremonia el Grito de Independencia, en Dolores Hidalgo.

Alrededor de las 7:30 de la noche de este 11 de octubre, se reportó al Sistema de Emergencias 911 una balacera entre las calles Tlaxcala y Veracruz.

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, y el diseñador de modas Edgar Molina. Foto: Facebook @edgar.molinalopez

Edgar Molina fue encontrado sin vida en el interior de una camioneta Toyota color gris y una mujer herida por proyectiles de arma de fuego; fue trasladada por paramédicos al servicio de urgencias de un hospital en código rojo.

En sus redes sociales, la titular del ejecutivo estatal expresó sus condolencias para la familia y comunidad creativa, y declaró que habrá justicia.

Con profundo dolor, expreso mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos.



A sus familiares, amigos y a toda la comunidad creativa que hoy… pic.twitter.com/q0jG53dKji — Libia Dennise (@LibiaDennise) October 12, 2025

“Con profundo dolor, expreso mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos”.

Pareja de Molina se despide de él

La madrugada de este domingo Ángel Rams, pareja de Molina, se despidió de él después de su asesinato. "Llenabas todo mi mundo con tu alegría (...). Aunque sé que ahora estás con tu mamá no puedo quitar de mi mente el deseo de que regreses. (...) Para la persona más entrañable de mi vida, TE AMO".

Atacan a balazos a agentes de la Guardia Nacional

Dos agentes de la Guardia Nacional (GN) fueron atacados a balazos en el puente de la Avenida Constituyentes, en Celaya, Guanajuato; un agente masculino murió y su compañera resultó con lesiones graves.

Los oficiales federales circulaban a bordo de una camioneta oficial la mañana de este sábado cuando fueron alcanzados por al menos dos hombres a bordo de una motocicleta.

El hecho propició el despliegue de elementos de la policía de los tres niveles de gobierno en busca de los homicidas, sin dar con ellos.

El presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez, informó que la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones del lamentable suceso.

Dijo que el agente privado de la vida no era parte de los 500 agentes adscritos al municipio, pero condenó el crimen.

“No es un Guardia Nacional que está inscrito con nosotros, de los 500, es un agente que hace patrullaje en Celaya y la región, y pues condenamos este hecho”, aseveró.

