Culiacán, Sin. Un Policía Estatal Preventivo, de nombre Jesús Enrique “N” de 23 años de edad falleció y dos elementos de la Guardia Nacional, uno de ellos del sexo femenino, resultaron heridos, al registrarse por error de identidades, una confrontación, sobre la avenida Aeropuerto, en la colonia Bachigualato.

Sobre el hecho, se conoce que los elementos federales, viajaban vestidos de civiles, en una camioneta Mitsubishi, sobre la avenida Aeropuerto, al ser observados por elementos estatales, los consideraron sospechosos, por lo que los persiguieron.

Confusión desata balacera entre elementos de la Guardia Nacional y estatales

En la persecución, se desató una balacera entre los estatales y federales al no identificarse plenamente, por lo que el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Enrique “N”, gravemente herido, tuvo que ser trasladado a un hospital, donde falleció poco después.

Sobre los elementos de la Guardia Nacional, un hombre y una mujer, los cuales resultaron con heridas de bala, estos fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a un hospital para ser atendidos, por lo que se abrió una investigación interna para aclarar los hechos que se suscitaron.

maot