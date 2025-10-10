Guanajuato, Gto.- El desbordamiento del río Atarjea provocó la incomunicación de poblados del norte del estado, y tiene en alerta a las autoridades de Protección Civil y Seguridad en los municipios de Atarjea, Xichú y Tierra Blanca.

Tanto las lluvias torrenciales como bajadas de agua propiciaron más de 48 deslaves en las carreteras de esos municipios, que afectaron la movilidad de vehículos.

En diferentes tramos de la carretera Santa Catarina– Atarjea se suscitaron deslizamientos de laderas, rodantes y arboles caídos.

Hasta este noche, las autoridades del estado no han precisado la cifra de personas afectadas por anegaciones ni las comunidades a las que pertenecen, pero realizan labores de apoyo en los límites de Guanajuato y Querétaro

La coordinación estatal de Protección Civil reportó poblados incomunicados en Xichú por la creciente de los ríos Laja, El Saucillo y La Pila, así como desprendimiento de material pétreo y rodantes caídos en la carretera estatal libre La Laja–Las Adjuntas, en el acceso en comunidad Las Adjuntas y El Capulín, en donde personal trabaja con maquinaria para la liberación de las vías de circulación.

En ese municipio el fenómeno causó fallas en el suministro de energía desde el 8 de octubre y las afectaciones a la infraestructura eléctrica se han prolongado hasta

Una camionera Nissan tipo pick up fue arrastrada dentro del cauce del río El Guamúchil.

