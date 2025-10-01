Más Información

Tras audiencias, Senado ajusta iniciativa de reforma a Ley de Amparo; se vota este miércoles

Tras audiencias, Senado ajusta iniciativa de reforma a Ley de Amparo; se vota este miércoles

SRE reitera que se respete la integridad física y la seguridad de los mexicanos rumbo a Gaza

SRE reitera que se respete la integridad física y la seguridad de los mexicanos rumbo a Gaza

Cinco hombres roban Sanborns en la alcaldía Benito Juárez

Cinco hombres roban Sanborns en la alcaldía Benito Juárez

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Inicia cierre de gobierno en EU; el primero en siete años

Inicia cierre de gobierno en EU; el primero en siete años

Alcaldía Iztapalapa cierra Puente de la Concordia por grieta de más de 6 metros; Secretaría del Agua reporta hundimiento

Alcaldía Iztapalapa cierra Puente de la Concordia por grieta de más de 6 metros; Secretaría del Agua reporta hundimiento

Tras el asesinato del estilista Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, en Polanco, peritos de la fiscalía capitalina determinaron que los gatilleros, que viajaban en una motocicleta, asestaron seis tiros al joven de 28 años y escaparon hacia el Estado de México.

El entorno personal y de trabajo son las principales líneas de investigación de los agentes de la fiscalía de la Ciudad de México.

Trascendió que en 2024 la víctima denunció a un supuesto socio por el delito de extorsión, fraude y amenazas, asentando en la carpeta de investigación que “cualquier cosa que le pasara, el responsable sería Eduardo Ederly ‘N’”.

De la Mora fue asesinado la noche del lunes en la entrada de su negocio, ubicado en el número 80 de la calle Moliere, en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Además, existe otra sucursal en Guadalajara, Jalisco.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró “que se trató de un ataque directo y no de un cobro de piso ni resultado de un incremento de la violencia en esa zona”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses