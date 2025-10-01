Tras el asesinato del estilista Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, en Polanco, peritos de la fiscalía capitalina determinaron que los gatilleros, que viajaban en una motocicleta, asestaron seis tiros al joven de 28 años y escaparon hacia el Estado de México.

El entorno personal y de trabajo son las principales líneas de investigación de los agentes de la fiscalía de la Ciudad de México.

Trascendió que en 2024 la víctima denunció a un supuesto socio por el delito de extorsión, fraude y amenazas, asentando en la carpeta de investigación que “cualquier cosa que le pasara, el responsable sería Eduardo Ederly ‘N’”.

De la Mora fue asesinado la noche del lunes en la entrada de su negocio, ubicado en el número 80 de la calle Moliere, en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Además, existe otra sucursal en Guadalajara, Jalisco.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró “que se trató de un ataque directo y no de un cobro de piso ni resultado de un incremento de la violencia en esa zona”.