Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México () abrieron una carpeta de investigación por el homicidio del artista de origen argentino .

Dos días después del asesinato, la FGJCDMX informó que "inició una por el homicidio de Federico Ezequiel Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz".

El actor y cantante fue asesinado la noche del jueves 9 de octubre cuando viajaba en su vehículo por la colonia Ampliación Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fede Dorcaz fue asesinado cuando circulaba en la lateral de periférico, a la altura de la colonia Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: especial
El argentino de 29 años de edad fue atacado a tiros cuando manejaba sobre el Periférico.

Ezequiel Dorcazberro era parte del elenco de un concurso de baile en televisión.

La Fiscalía informó que elementos de la Policía de Investigación y de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales realizan las investigaciones en el caso para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

