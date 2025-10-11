Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrieron una carpeta de investigación por el homicidio del artista de origen argentino Fede Dorcaz.

Dos días después del asesinato, la FGJCDMX informó que "inició una investigación por el homicidio de Federico Ezequiel Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz".

El actor y cantante fue asesinado la noche del jueves 9 de octubre cuando viajaba en su vehículo por la colonia Ampliación Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fede Dorcaz fue asesinado cuando circulaba en la lateral de periférico, a la altura de la colonia Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: especial

El argentino de 29 años de edad fue atacado a tiros cuando manejaba sobre el Periférico.

Ezequiel Dorcazberro era parte del elenco de un concurso de baile en televisión.

La Fiscalía informó que elementos de la Policía de Investigación y de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales realizan las investigaciones en el caso para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

