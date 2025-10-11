Más Información

Será hasta el jueves 16 de octubre cuando se defina si , el adolescente acusado de haber asesinado a un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades , es vinculado a proceso por los delitos de .

La tarde de este sábado, la defensa de Lex Ashton pidió la para que le sea definida su situación jurídica por lo que será hasta el próximo jueves 16 de octubre que se retome la audiencia de vinculación.

Lex Ashton fue detenido la noche del viernes a su salida del Hospital General Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde era atendido de sus lesiones en las piernas.

El pasado 22 de septiembre, Lex Ashton atacó a un alumno en el CCH Sur, quien finalmente murió. Foto: Especial
Policías de investigación aprehendieron al estudiante del CCH Sur y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Con el aplazamiento de la audiencia, Lex Ashton continuará en prisión.

A la salida de la audiencia, el abogado del joven detenido dijo que su cliente presenta eventos psicóticos.

"Se encuentra, como lo he dicho, fuera de la realidad, tiene eventos psicóticos y realmente está decaído, está deprimido, se encuentra mal físicamente", dijo el abogado David Retes.

Lex Ashton está acusado del asesinato del estudiante del CCH Sur, Jesús, así como de la agresión a un trabajador del colegio, el pasado 22 de septiembre.

