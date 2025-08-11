Más Información
Sheinbaum lamenta homicidio de niño Fernando en Edomex por deuda de madre; tiene que haber cambios en la Fiscalía, dice
EU transfiere a México a 14 reos sentenciados por narcotráfico; busca ahorrar al menos 4 mdd en costos asociados
Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL
Asciende a 81 el número de mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; buscan juicio y no deportación: Sheinbaum
Monterrey. – Un policía de Fuerza Civil atropelló y mató a un ciclista para después huir sobre la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey.
El accidente se reportó durante la noche del domingo, en el cruce de las avenidas Conchello y Guerrero, a la altura de la colonia Victoria.
Al sitio arribaron rescatistas de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron el deceso del ciclista.
Lee también Reportan suicidio de un hombre frente a la tumba de su esposa en Tamaulipas; se disparó
Las primeras versiones indican que la unidad FC0538A1 circulaba a exceso de velocidad sobre Ruiz Cortines en dirección al oriente, cuando embistió al hombre que viajaba en una bicicleta.
Posteriormente, el oficial se impactó contra una grúa, descendió de la unidad y huyó corriendo del lugar.
Hasta el momento la víctima no ha sido identificada y sólo se informó que oscilaba entre los 60 y 65 años de edad.
Peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones investigan los hechos por el delito de homicidio a título de culpa.
Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL
afcl/LL