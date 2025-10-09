Tres personas muertas y dos heridas dejó un ataque armado en un hotel del puerto de Tuxpan, en el norte de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la tarde de hoy en el hotel El Dorado de la cabecera municipal, donde hombres armados irrumpieron y dispararon contra las cinco personas.

Tres personas murieron en el lugar de los hechos y dos más fueron trasladadas a hospitales de la localidad, donde se les reporta graves.

Lee también Cinco estados, en alerta; se registran lluvias intensas

Elementos de distintas corporaciones montaron un fuerte operativo de seguridad y búsqueda, sin que hayan sido localizados los agresores.

Durante el presente año, la región norte de Veracruz ha sufrido una espiral de violencia relacionada con la operación de bandas del narcotráfico.

Entre los hechos más graves fue un montin en el penal de Tuxpan, que dejó nueve muertos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL