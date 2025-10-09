Más Información

Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Israel y Hamas acuerdan un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes

Israel y Hamas acuerdan un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes

Base de Sedena, entre primeras obras del Tren México-Querétaro

Base de Sedena, entre primeras obras del Tren México-Querétaro

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Tres personas muertas y dos heridas dejó un en un hotel del puerto de Tuxpan, en el norte de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la tarde de hoy en el hotel El Dorado de la cabecera municipal, donde hombres armados irrumpieron y dispararon contra las cinco personas.

Tres personas murieron en el lugar de los hechos y dos más fueron trasladadas a hospitales de la localidad, donde se les reporta graves.

Lee también

Elementos de distintas corporaciones montaron un fuerte operativo de seguridad y búsqueda, sin que hayan sido localizados los agresores.

Durante el presente año, la región norte de Veracruz ha sufrido una espiral de violencia relacionada con la operación de bandas del .

Entre los hechos más graves fue un montin en el penal de Tuxpan, que dejó nueve muertos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses