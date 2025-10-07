Michoacán.- Al repeler un ataque armado en su contra, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil, abatieron a dos integrantes de un grupo criminal del Cártel Michoacán Nueva Generación, en Buenavista, Michoacán.

Los reportes señalan que los convoyes militares y policiales recorrían la tenencia de Felipe Carrillo Puerto (Las Ruana), cuando fueron atacados con fusiles de asalto y explosivos.

Las fuerzas federales y estatales repelieron la agresión, lo que generó un enfrentamiento de varios minutos en esa zona de la Tierra Caliente.

Durante el choque a tiros, las autoridades abatieron a dos de los sujetos armados de ese bloque criminal conformado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras.

Los militares y policías estatales, también aseguraron armamento y cartuchos útiles.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado, informó que permanecerá el despliegue operativo, para restablecer la seguridad en esa región de la entidad.

Apenas el sábado pasado, un taque perpetrado por ese mismo cártel, dejó dos policías municipales de Buenavista y un civil, muertos, además de una mujer herida de gravedad.

Los reportes señalan que sujetos fuertemente armados dispararon desde varios vehículos en movimiento, hacia la base de la Policía Municipal, ubicada sobre la carretera Apatzingán-Tepalcatepec.

El informe indica que el grupo armado de ese bloque criminal conformado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, disparó con fusiles de asalto y Barrett calibre 50, sin que los oficiales tuvieran tiempo de repeler el hecho criminal en su contra.

En el lugar, perdieron la vida un elemento y una oficial de la corporación policial, así como un civil que circulaba en ese punto, junto con su esposa, que se reporta con heridas graves.

Las autoridades identificaron a la víctima, como Adán Núñez Miranda, ganadero y productor de leche de esa región.

Su esposa, Ana Bertha, fue atendida por paramédicos, quienes por la gravedad de sus lesiones, la trasladaron a un hospital de Apatzingán, donde confirmaron que su estado de salud es crítico.

Las autoridades federales de seguridad, tienen detectada la movilidad de esos grupos criminal, en esa zona de Michoacán, así como en otros puntos de la Tierra Caliente.

Lo anterior hizo que las corporaciones de seguridad, estatales y federales, aumentaran su estado de fuerza por tierra y aire, en busca de los principales objetivos delincuenciales.

Esas mismas organizaciones criminales, son las responsables de obligar a los sectores productivos, a pagar el cobro por derecho de piso y/o extorsión.

Además, que se han apoderado de los servicios de internet y telefonía, así como de otros giros comerciales.

