Cuernavaca, Mor.- El Ayuntamiento de Cuernavaca avanzó en la solución de un rezago histórico y anunció la incorporación de jubilados, pensionados e incapacitados al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).

El tesorero municipal Javier Arozarena Salazar informó que este punto será sometido a votación en Cabildo el miércoles 15 de octubre de 2025 y en caso de alcanzar la aprobación el gobierno municipal estará en condiciones de dar de alta a mil 336 trabajadores en retiro a partir del 26 de octubre de este año.

El tesorero recordó que desde julio de 2022 los trabajadores sindicalizados y personal operativo de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) recuperaron la prestación del Instituto después de casi una década sin recibirlo, como consecuencia de decisiones irresponsables de administraciones anteriores. Con esta acción, el personal jubilado, pensionado e incapacitado recibirá el mismo trato digno y justo.

En conferencia de prensa, el tesorero municipal subrayó que al inicio de su primer periodo gubernamental (2022-2024), el alcalde José Luis Urióstegui Salgado recibió una deuda de 101 millones de pesos con el Instituto de Crédito, la cual fue liquidada en el mismo periodo con 55 millones de pesos por parte del Ayuntamiento y 46 millones mediante una quita por concepto de intereses.

De manera adicional, Arozarena Salazar informó que por primera vez en la historia del municipio, todos los trabajadores eventuales del municipio serán incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), garantizándoles seguridad social, aun cuando estén contratados por tiempo u obra determinada. Esta medida refleja el compromiso de la presente administración con la salud, bienestar y calidad de vida de todo el personal y sus familias, sin distinción.

Ambos puntos serán sometidos a votación en el próximo Cabildo del 15 de octubre, y de ser aprobados, comenzarán a aplicarse a partir del 16 y 26 de octubre, respectivamente.



