LA PAZ, BCS.- Las lluvias del huracán “Priscila”, de categoría 2, ha causado escurrimientos importantes en Los Cabos, donde el servicio de transporte público fue suspendido en las primeras horas de este martes, además, 240 personas se encuentran albergadas.

En la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, el alcalde Christian Agúndez Gómez, reportó que durante la madrugada se registraron copiosas precipitaciones y se realizaron recorridos de verificación y apoyo en colonias vulnerables, susceptibles de inundación.

“Hasta este momento tenemos alrededor de 21 refugios abiertos, en el plan A, y son 240 personas albergadas”, expresó.

Añadió que se registran algunos deslaves en la carretera transpeninsular por lo que pidió a la población extremar precauciones. Además, se registran derrames de aguas negras que se estarán atendiendo una vez que la lluvia lo permita, dijo.

El director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Julio Villarreal Trasviña, informó que según el pronóstico se esperan lluvias puntuales intensas en los siguientes días sobre todo para Los Cabos y La Paz, de 75 milímetros a 150 milímetros.

Huracán Priscila provoca lluvias intensas y deslaves en Los Cabos y La Paz; habilitan albergues. Foto: Especial

El huracán incrementó su velocidad de desplazamiento, ahora a 17 kilómetros por hora, y se localiza esta mañana a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 195.

Se prevé que se mantenga en categoría 2 hasta el día de mañana y para la noche del jueves –dijo– que se degrade a categoria 1. Aunque no se espera un impacto directo –explicó– sus bandas nubosas son amplias y generará desprendimientos, por lo que se debe mantener la atención en las lluvias que podrían ocurrir en la zona sur.

El Consejo Estatal de Protección Civil acordó la suspensión de labores para trabajadores del Gobierno del estado y municipio, ante los escurrimientos que ya se presentan y la suspensión del servicio de transporte. También se mantiene la suspensión de clases anunciada para el día de hoy en La Paz y Los Cabos.

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, señaló que las comunidades de El Pescadero, Los Barriles y Todos Santos se registraron lluvias durante la madrugada, sin que hayan ocasionado daños mayores.

Dijo que se encuentra listo el operativo “Cruce Seguro”, con unidades de seguridad para ubicarse en los puntos críticos donde crecen los arroyos y auxiliar a la población.

Los puertos de Los Cabos se mantienen cerrados a la navegación menor. Los aeropuertos de La Paz y Loreto, operan con normalidad, reportaron autoridades.

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, pidió a la población estar atenta del avance del meteoro a través de las comunicaciones oficiales, y evitar compras de pánico.

Agradeció a la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional y todas las dependencias federales que han activado sus programas de prevención y apoyo a la población.

