Durante la madrugada de este martes, Priscilla se intensificó a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se ubicaba a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de hasta 195 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h, condiciones que provocarán lluvias, vientos y oleaje elevado en varios estados del occidente del país.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Priscilla?

De acuerdo con el SMN, Priscilla mantiene una trayectoria hacia el noroeste, bordeando las costas del Pacífico mexicano. Aunque su centro se mantiene mar adentro, sus desprendimientos nubosos alcanzan a los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Las autoridades mantienen zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur, debido al riesgo de fuertes vientos y oleaje peligroso. Se prevé que el sistema continúe su desplazamiento paralelo a las costas durante las próximas 24 horas, sin tocar tierra por el momento, pero manteniendo influencia significativa en la región.

⚠️#Priscilla se ha intensificado a #Huracán de categoría 2 en la escala #SaffirSimpson.



¿Cómo será el clima en cada estado?

Baja California Sur: Se esperan lluvias intensas (de 75 a 150 mm) principalmente en el sur del estado, vientos de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 5 a 6 metros.

Se esperan lluvias intensas (de 75 a 150 mm) principalmente en el sur del estado, vientos de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 5 a 6 metros. Sinaloa: El centro y sur registrarán lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas, así como vientos de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2 a 3 metros.

El centro y sur registrarán lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas, así como vientos de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2 a 3 metros. Nayarit: Habrá lluvias de fuertes a intensas, vientos de hasta 50 km/h y oleaje de entre 3 y 4 metros de altura.

Habrá lluvias de fuertes a intensas, vientos de hasta 50 km/h y oleaje de entre 3 y 4 metros de altura. Jalisco: Se prevén lluvias fuertes (de 25 a 50 mm), vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros, especialmente en las zonas costeras.

Se prevén lluvias fuertes (de 25 a 50 mm), vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros, especialmente en las zonas costeras. Colima: El pronóstico indica lluvias fuertes, vientos de hasta 50 km/h y oleaje de 2 a 3 metros, con posibles descargas eléctricas en zonas altas.

El pronóstico indica lluvias fuertes, vientos de hasta 50 km/h y oleaje de 2 a 3 metros, con posibles descargas eléctricas en zonas altas. Michoacán: Se esperan lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 50 km/h, con oleaje de 2 a 3 metros a lo largo de la costa.

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, mientras que los vientos podrían derribar árboles, postes o anuncios publicitarios. Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de los avisos del SMN y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y a extremar precauciones ante el oleaje elevado y las condiciones adversas.

