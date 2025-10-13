El abogado David Cohen Sacal, de 45 años de edad, murió la tarde de este lunes tras ser atacado a balazos frente a las instalaciones de Ciudad Judicial, ubicadas en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. El ataque ocurrió a plena luz del día y generó una fuerte movilización de elementos policiacos y ministeriales en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima caminaba sobre avenida Niños Héroes, esquina con Doctor Claudio Bernard, cuando un hombre se le aproximó y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa, provocándole una lesión en la cabeza que resultó mortal.

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI), que se encontraba cerca del lugar, presenció la agresión y repelió el ataque, hiriendo al presunto responsable en un brazo.

El agresor, identificado como Héctor “N”, intentó huir pero fue detenido en el sitio. En un inicio aseguró ser menor de edad; sin embargo, una vez verificada su identidad, se confirmó que tiene 18 años.

En la escena, los agentes aseguraron una motocicleta sin placas y un arma de fuego, posiblemente utilizada durante el ataque. Ambas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el detenido fue trasladado bajo custodia a un hospital para recibir atención médica y, posteriormente, presentado ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio, donde se definirá su situación jurídica.

Las autoridades confirmaron que el abogado Cohen Sacal fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, pero perdió la vida minutos después debido a la gravedad de la herida.

La zona fue acordonada por personal de la SSC y la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos.

En un comunicado, la Fiscalía capitalina precisó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar el motivo del ataque y esclarecer si el crimen está vinculado con la actividad profesional de la víctima.

“La Fiscalía CDMX mantiene abierta la investigación con el propósito de esclarecer las causas y circunstancias del evento, establecer las responsabilidades penales que correspondan y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares”, indicó la institución.

