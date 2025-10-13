De acuerdo con los primeros reportes, un policía de investigación está involucrado en la balacera que se registró la medianoche de este domingo y lunes en San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac, donde hubo tres muertos y cinco heridos.

Fuentes cercanas a la investigación detallaron que el agente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México resultó herido y es buscado para que rinda declaración de los hechos.

Según los testimonios de varios de los vecinos y de los otros heridos, la gresca empezó por el espacio ocupado por una de las comparsas a quienes han identificado como “Nueva Escuela”, luego de los golpes los participantes en la pelea empezaron a mostrar armas de fuego y se escucharon al menos 10 disparos que dejaron el saldo antes mencionado.

Elementos de seguridad tras la riña en fiesta patronal en Tláhuac (13/10/2025). Foto: Captura de pantalla

En redes sociales comenzó a circular un video que captó parte de la riña.

En las imágenes se observa a una persona de gorra roja, según las autoridades esta persona es solamente identificada como “El Rioja”, quien disparó contra cuatro de las víctimas, también ya es buscado por las autoridades.

La zona es vigilada por elementos de la Policía Capitalina para evitar cualquier represalia.

