Un abogado resulto herido en ataque a balazos frente a los juzgados en la colonia Doctores; el presunto agresor, de 17 años, fue detenido y también resultó herido.

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad, identificado como abogado, resultó lesionado por disparos de arma de fuego la tarde de este lunes en calles de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, cuando el profesionista caminaba por la zona y un sujeto se le aproximó. Testigos refieren que el agresor sacó un arma de fuego de entre sus ropas y realizó una detonación en su contra, para luego intentar huir del lugar.

En ese momento, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba en el área presenció la agresión y repelió el ataque, logrando herir al presunto responsable, un joven de 17 años de edad.

El menor fue trasladado bajo custodia policial a un hospital, mientras que la víctima también fue llevada a un nosocomio cercano para recibir atención médica.

En el sitio, personal de la PDI aseguró una motocicleta y el arma de fuego utilizada en el ataque. Las autoridades informaron que el agente del Ministerio Público ya tomó conocimiento del caso y que se revisan las imágenes de las cámaras de videovigilancia del C5 para esclarecer los hechos y determinar el posible móvil de la agresión.

