Culiacán, Sin. Una caseta de la Policía Municipal de Culiacán, ubicada en el fraccionamiento Valle Alto, fue atacada con disparos de fusiles automáticos, un elemento de esta corporación resultó con heridas por esquirlas, este hecho se suma, a una serie de agresiones durante este mes contra agentes Estatales en la que han muerto tres elementos

La mañana de este sábado, se notificó a las líneas de emergencia continuas detonaciones de armas automáticas cerca del polideportivo del fraccionamiento Valle Alto, luego se activaron las alarmas, al conocerse que se trataba de un ataque contra policías.

Pese a que se desplegó un fuerte operativo de búsqueda de los responsables, los elementos de la estatal preventiva, el ejército y la Guardia Nacional, no lograron localizarlos, en tanto que el agente municipal que resultó herido por esquirlas fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.

La mañana del viernes pasado, sobre el boulevard Aeropuerto, en la colonia Bachigualato, se registró un enfrentamiento, en el que un agente de la Policía Estatal Preventiva, de nombre Jesús Enrique “N”, de 23 años de edad.

En estos hechos, una pareja de elementos de la Guardia Nacional que vestían de civiles y viajaban en un vehículo particular, resultaron heridos en forma incidental, por lo que tuvieron que ser internados en un hospital.

La tarde del martes pasado, en el fraccionamiento Stanza Cantabria, en la zona norte de la capital del estado, civiles armados atacaron con fusiles automáticos a un grupo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, uno de los agentes perdió la vida a causa de las lesiones, por lo que se mantiene un operativo de búsqueda de los agresores.

El agente que falleció, de nombre Alexander “N”, formaba parte del grupo “Jaguar motorizado, por lo que se desplegó un fuerte operativo con fuerzas federales y estatales, en busca de los responsables, los cuales fueron ubicados en una casa de seguridad.

Los delincuentes armados con fusiles automáticos sostuvieron un fuerte enfrentamiento contra las fuerzas federales y estatales, donde cinco civiles perdieron la vida y se les aseguró armas, explosivos y vehículos.

