Culiacán, Sin. a 10 de Oct.- En operativos desplegados por fuerzas federales en tres municipios del estado, dos civiles resultaron muertos, se aseguraron armas automáticas, cargadores, cartuchos útiles, explosivos artesanales, chalecos tácticos y un vehículo que resultó dañado, durante un enfrentamiento que se registró.

Durante los trabajos de reconocimiento terrestre en las cercanías del poblado Ensenada, en el municipio de Elota, personal militar fue atacado por un grupo armado, por lo que estos respondieron la agresión, por lo que el enfrentamiento duró varios minutos, el resto del grupo armado logró huir del lugar

En la confrontación, dos civiles que viajaban en una camioneta, fueron abatidos, por lo que el resto de sus compañeros lograron huir, en la unidad se encontró una ametralladora Minimi, cuatro fusiles AK-47, artefactos explosivos improvisados y cartuchos.

Los elementos militares que lograron abatir a dos de sus atacantes, efectuaron un amplio recorrido por las cercanías del poblado de Ensenada, en busca de los miembros del grupo delictivo que los atacó a balazos con armas automáticas.

En el municipio de Concordia, elementos del ejército en un patrullaje por un camino de terracería que comunica a la carretera libre Mazatlán-Durango, localizaron tres armas largas, ocho cargadores, 587 cartuchos útiles un chaleco táctico y dos placas balísticas.

Los elementos del ejército que efectuaban un reconocimiento terrestre, por el poblado de Aguapepito, en el municipio de Navolato, localizaron un vehículo con reporte de robo Foto: Especial.

Los elementos del ejército que efectuaban un reconocimiento terrestre, por el poblado de Aguapepito, en el municipio de Navolato, localizaron un vehículo con reporte de robo, tres fusiles automáticos, 21 cargadores y 626 cartuchos útiles, por lo que todo lo asegurado en los distintos operativos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

