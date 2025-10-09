Más Información

Culiacán, Sin.- En puntos distintos de la capital del estado fueron del sexo masculino y uno más resulto herido, una de las victimas se encontraba en un velorio, celebrado fuera de una casa del sector de la 21 de Marzo y las otras tres víctimas de la violencia fueron en un cementerio.

La Policía Municipal de Culiacán fue alertada sobre continuas detonaciones de armas de fuego en el panteón de la sindicatura de Aguaruto, al acudir al sitio, encontraron los cuerpos de dos hombres con impactos de bala y una tercera persona herida, la cual fue auxiliada por socorristas de la Cruz Roja.

Se desconoce si estas personas acudían al entierro de algún familiar o persona conocida, solo se informó que en ese sitio, hombres armados dispararon contra las tres personas y luego huyeron con rumbo desconocido.

En un velorio que tenia lugar en una vivienda de la calle Gladiolas, del fraccionamiento Florida, del sector de la 21 de Marzo, hombres armados dispararon contra uno de los asistentes de nombre Pedro Alfonso “N”, quien gravemente herido fue trasladado a un hospital donde falleció.

Una llamada a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de auxilio y de las fuerzas federales, los cuales acudieron al lugar e implementaron un de los responsables de la agresión, sin lograr localizarlos.

