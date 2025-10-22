El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que el tema de seguridad no está resuelto, pero que la ciudadanía sepa hay avances y que ellos son por el trabajo coordinado del gabinete de seguridad con los estados.

“Hay muchos delitos que continúan sucediendo, como el de productores limoneros, los agentes de investigación heridos en Acapulco y homicidios de empresarios”, dijo.

Sin embargo, dijo, nuestro trabajo es medible y el que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad este resuelto.

Comparecencia del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, en el pleno del Senado (22/10/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Destacó que en el ámbito de la cooperación internacional se ha fortalecido la coordinación con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas y permitir el traslado de detenidos. Destaca que se implementó el operativo "Frontera Norte" y expuso los resultados del mismo.

Indicó que los mecanismos de coordinación entre diversas instancias y órdenes de gobierno para construir una política de seguridad desde el territorio, fortaleciendo la presencia del Estado y recobrando la confianza ciudadana a sus autoridades.

Resaltó además los logros significativos en cuanto a detención de 35 mil 817 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 18 mil 274 armas de fuego, 288 de droga y el desmantelamiento de 1,597 laboratorios de precursores químicos.

Un poco antes, al ingresar al salón de plenos, senadores y senadores recibieron el clásico besamanos a García Harfuch, también senador con licencia.

