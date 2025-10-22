Más Información

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que el tema de no está resuelto, pero que la ciudadanía sepa hay avances y que ellos son por el trabajo coordinado del con los estados.

“Hay muchos que continúan sucediendo, como el de productores limoneros, los agentes de investigación heridos en Acapulco y homicidios de empresarios”, dijo.

Sin embargo, dijo, nuestro trabajo es medible y el que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad este resuelto.

Comparecencia del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, en el pleno del Senado (22/10/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Comparecencia del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, en el pleno del Senado (22/10/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Destacó que en el ámbito de la cooperación internacional se ha fortalecido la coordinación con para combatir el tráfico de drogas y permitir el traslado de detenidos. Destaca que se implementó el operativo "Frontera Norte" y expuso los resultados del mismo.

Indicó que los mecanismos de coordinación entre diversas instancias y órdenes de gobierno para construir una política de seguridad desde el territorio, fortaleciendo la presencia del Estado y recobrando la confianza ciudadana a sus autoridades.

Resaltó además los logros significativos en cuanto a detención de 35 mil 817 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 18 mil 274 armas de fuego, 288 de droga y el desmantelamiento de 1,597 laboratorios de precursores químicos.

Un poco antes, al ingresar al salón de plenos, senadores y senadores recibieron el clásico besamanos a García Harfuch, también senador con licencia.

