Londres.- La policía británica interrogó a seis detenidos por presuntos delitos de terrorismo, tras el ataque a una sinagoga en Manchester que dejó dos fallecidos y a la comunidad judía de Reino Unido conmocionada y de luto.

Jihad Al-Shamie, de 35 años, fue abatido por la policía el jueves frente a la sinagoga de la congregación de Heaton Park, en el noroeste de Inglaterra, después de embestir con un auto a los fieles, atacarlos con un cuchillo y tratar de entrar al templo.

Melvin Cravitz, de 66 años, y Adrian Daulby, de 53, ambos miembros de la congregación, fallecieron en el ataque ocurrido en pleno Yom Kipur, el día más sagrado del año judío.

La policía reportó después que Daulby fue alcanzado accidentalmente por el disparo de un policía mientras él y otros fieles se atrincheraron en la sinagoga para impedir la entrada de Al-Shamie. Otros tres hombres siguen hospitalizados con heridas graves.

Arrestan a 6 sospechosos de actos de terrorismo

De acuerdo con las autoridades, Al-Shamie, un ciudadano británico de origen sirio que vivía en Manchester, pudo haberse visto influenciado por “ideología islamista extrema”. Llevaba lo que parecía ser un cinturón explosivo, que resultó ser falso.

La policía dijo que Al-Shamie estaba en libertad bajo fianza por una presunta violación en el momento del ataque, pero no había sido acusado.

Tres hombres y tres mujeres de entre 18 y 60 años fueron arrestados en la zona metropolitana de Manchester como sospechosos de “comisión, preparación e instigación de actos de terrorismo”, mientras la policía trabajaba para determinar si el agresor actuó solo.

Incidentes antisemitas en aumento

El ataque ha devastado a la comunidad judía británica e intensificó el debate sobre los límites entre la crítica a Israel y el antisemitismo.

Según el Community Security Trust, una organización benéfica que ofrece asesoramiento y protección a los judíos británicos, los incidentes antisemitas en Reino Unido han aumentado de forma drástica desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra entre el ejército israelí y el grupo insurgente en Gaza.

Algunos políticos y líderes religiosos sostienen que las manifestaciones propalestinas, que se han celebrado con carácter regular desde que el inicio del conflicto en la Franja, han jugado un papel en la propagación del odio hacia los judíos. Las protestas han sido pacíficas, pero algunos dicen que consignas como “Del río al mar, Palestina será libre” incitan al odio.

Algunos aseguran también que el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Reino Unido el mes pasado ha envalentonado el antisemitismo, una afirmación que el gobierno rechaza. El viceprimer ministro, David Lammy, fue recibido con abucheos y gritos de “Vergüenza” el viernes a su llegada a una vigilia por las víctimas del ataque en Manchester.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y sus partidarios han acusado a quienes critican al país o su conducta en la guerra de antisemitismo. Los críticos lo ven como un intento de sofocar incluso las críticas legítimas.

El rabino jefe Ephraim Mirvis, líder del judaísmo ortodoxo en Reino Unido, dijo que el ataque fue el resultado de “una ola implacable de odio hacia los judíos” tanto en la calle como en internet.

Manifestaciones propalestinas en Manchester y Londres

Manifestantes propalestinos se reunieron en Manchester y Londres el sábado a pesar de las objeciones de la policía y los políticos. El primer ministro, Keir Starmer, dijo que los organizadores del acto deberían “reconocer y respetar el dolor de los judíos británicos esta semana” y posponerlo.

Unas 100 personas se reunieron en una plaza central de Manchester bajo una intensa lluvia, ondeando banderas palestinas y exigiendo el fin de la guerra en Gaza.

En Londres, los organizadores dijeron que unas 1 mil personas se manifestaron contra la prohibición de Palestine Action, un grupo de acción directa que ha vandalizado aviones militares británicos y ha atacado sitios con vínculos con el Ejército israelí. Ha sido etiquetado como organización terrorista por el gobierno.

La policía se llevó a varias personas que se sentaron en silencio en Trafalgar Square sosteniendo carteles que decían “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”. Más de 1 mil 500 personas han sido arrestadas en protestas similares desde que Palestine Action fue proscrito en julio, y más de 130 acusadas de delitos de terrorismo.

El activista Jonathon Porritt dijo que los manifestantes “demostrarán un gran respeto y verdadero dolor por los afectados por la absoluta atrocidad en Heaton Park”.

“Pero no creo que eso signifique que debamos renunciar a nuestro derecho a defender a aquellos que están siendo devastados por un genocidio en curso y en tiempo real en Gaza”, dijo a la BBC.

mcc