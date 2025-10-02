Más Información
La Policía Antiterrorista británica confirmó este jueves que el atacante del atentado de este jueves en una sinagoga de Mánchester, que ha dejado dos víctimas mortales y al menos cuatro heridos, es Jihad al Shamie, un ciudadano británico de 35 años y de ascendencia siria.
También, la Policía del Gran Manchester informa que tres sospechosos han sido arrestados bajo sospecha de comisión, preparación e instigación de actos terroristas.
"Ahora podemos confirmar que, aunque aún no se ha realizado la identificación formal, creemos que el responsable de los atentados de hoy es Jihad Al-Shamie. Se evaluó el dispositivo sospechoso que llevaba el atacante durante el incidente y se consideró que no era peligroso", dijeron las autoridades."Según lo que sabemos actualmente, nuestros registros no muestran ninguna referencia previa relacionada con este individuo" en la base de datos del programa antiterrorista Prevent.
Además, según la policía, tres sospechosos han sido arrestados bajo sospecha de comisión, preparación e instigación de actos terroristas. Se trata de dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 60.
Según el recuento policiaco, dos hombres murieron y otros tres se encuentran hospitalizados con heridas graves. Uno presenta una herida de arma blanca, otro fue atropellado por el coche implicado en el ataque y un tercero se presentó posteriormente en el hospital con una lesión que podría haberse producido cuando los agentes detuvieron al atacante.
Los agentes están trabajando para identificar formalmente a las dos víctimas, añadió.
