Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

¿Adiós Gas Bienestar?; Pemex evalúa si continúa o no, señala Sheinbaum

Cierre de gobierno en EU: ¿qué pasa con los trámites de pasaportes y visas en la embajada de México?, te explicamos

Cae el "Moto Ratón”, objetivo prioritario en BCS y generador de violencia ligado a “Los Mayos”

Célula del CJNG incendia otra avioneta durante ataque en Parácuaro, Michoacán

La confirmó este jueves que el atacante del atentado de este jueves en una sinagoga de , que ha dejado dos víctimas mortales y al menos cuatro heridos, es Jihad al Shamie, un ciudadano británico de 35 años y de ascendencia siria.

También, la Policía del Gran Manchester informa que tres sospechosos han sido bajo sospecha de comisión, preparación e instigación de actos terroristas.

"Ahora podemos confirmar que, aunque aún no se ha realizado la identificación formal, creemos que el responsable de los atentados de hoy es Jihad Al-Shamie. Se evaluó el dispositivo sospechoso que llevaba el atacante durante el incidente y se consideró que no era peligroso", dijeron las autoridades."Según lo que sabemos actualmente, nuestros registros no muestran ninguna referencia previa relacionada con este individuo" en la base de datos del programa antiterrorista Prevent.

Integrantes de la comunidad judía local se encuentran en la calle frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, al norte de Manchester, el 2 de octubre de 2025, tras un ataque en la sinagoga. Foto: AFP
Integrantes de la comunidad judía local se encuentran en la calle frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, al norte de Manchester, el 2 de octubre de 2025, tras un ataque en la sinagoga. Foto: AFP

Además, según la policía, tres sospechosos han sido arrestados bajo sospecha de comisión, preparación e instigación de actos terroristas. Se trata de dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 60.

Según el recuento policiaco, dos hombres murieron y otros tres se encuentran hospitalizados con heridas graves. Uno presenta una herida de arma blanca, otro fue atropellado por el coche implicado en el ataque y un tercero se presentó posteriormente en el hospital con una lesión que podría haberse producido cuando los agentes detuvieron al atacante.

Los agentes están trabajando para identificar formalmente a las dos víctimas, añadió.

es/mgm

