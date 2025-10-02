Más Información

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Brugada plantea 24 obras en Iztapalapa contra inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Reforma electoral tendrá que profundizar la democracia, dicen académicos de la UNAM; piden incluir consultas con expertos

Va Corte a sede alterna por marcha del 2 de octubre; sesionará al sur de la CDMX

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Estudiantes del IPN bloquean Periférico Norte y Conscripto; exigen mejores condiciones escolares

Intento de asalto provoca balacera y pánico dentro de centro comercial en Tlaquepaque, Jalisco

Argel.— La Armada israelí comenzó a interceptar ayer en aguas internacionales a los barcos de la Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 navíos y 500 voluntarios, a unas 80 millas (128 kilómetros) de la costa de Gaza, a donde intentaban llegar para romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí informó que varios barcos de la Flotilla Global Sumud han sido “detenidos sin problema” y que sus pasajeros estaban siendo trasladados a un puerto israelí.

“Greta [Thunberg] y sus amigos se encuentran sanos y salvos”, añadió en X sobre la conocida activista sueca, integrante de la misión. La misma flota había advertido antes de su intercepción de la presencia de más de 20 buques “no identificados” en sus radares.

Manifestantes, en solidaridad con el pueblo palestino en Atenas, Grecia. Foto: Orestis Panagiotou / EFE
El primer barco interceptado fue el Alma, uno de los principales de la misión y donde viajaba Thunberg, según explicó a EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, que navegaba en una de las embarcaciones hasta que minutos después fue detenido.

Todos los barcos de la flotilla fueron rodeados por los buques israelíes y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, adelantó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

El Ministerio de Exteriores israelí informó que la Armada había contactado con las embarcaciones de la flotilla y les pidió que desviaran el rumbo que llevaban en dirección a la Franja.

Arlin Medrano es una mexicana que viajó en la embarcación Andará. Foto: Tomada de video
Mexicana pide apoyo a su gobierno

Arlin Medrano, mexicana que viajó en la embarcación Andará, posteó un video en el que dijo: “Solicito al gobierno mexicano, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que pueda regresar segura a casa”. La SRE indicó que “ la Embajada de México en Israel [@EmbaMexIsr] ya solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable”.

Asistentes a una manifestación en apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Global Sumud, en Lausana, Suiza. Foto: Jean-Christophe Bott / EFE
Protestan en Europa

Las principales ciudades de Italia, como Roma y Milán (norte) o Nápoles (sur), registraron protestas por la interceptación. Además, hubo algunas manifestaciones en Grecia y Suiza.

