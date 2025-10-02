Más de 400 activistas propalestinos a bordo de 41 barcos de una flotilla de ayuda Global Sumud para la Franja de Gaza fueron detenidos por las fuerzas navales israelíes, declaró este jueves un responsable israelí.

"Durante una operación que duró unas 12 horas, el personal de la Marina israelí frustró un intento de incursión a gran escala por parte de cientos de personas a bordo de 41 navíos, que habían declarado su intención de violar el bloqueo marítimo legal en la Franja de Gaza", explicó el funcionario.

"Al final de la operación, más de 400 participantes fueron trasladados con total seguridad al puerto de Ashdod, para que la policía israelí se hiciera cargo de ellos", añadió.

Lee también Gobierno de Trump califica la flotilla Global Sumud de "provocación deliberada e innecesaria"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc