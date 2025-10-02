Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Canadá afirma que México "sigue siendo un aliado estratégico" de cara a la revisión del T-MEC

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

¿Adiós Gas Bienestar?; Pemex evalúa si continúa o no, señala Sheinbaum

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Cierre de gobierno en EU: ¿qué pasa con los trámites de pasaportes y visas en la embajada de México?, te explicamos

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

Cae “El Chuacheneger” jefe de plaza del CJNG; fue detenido en Tabasco con dosis de droga

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

Más de 400 activistas propalestinos a bordo de 41 barcos de una Global Sumud para la fueron detenidos por las fuerzas navales israelíes, declaró este jueves un responsable israelí.

"Durante una operación que duró unas 12 horas, el personal de la frustró un intento de incursión a gran escala por parte de cientos de personas a bordo de 41 navíos, que habían declarado su intención de violar el bloqueo marítimo legal en la Franja de Gaza", explicó el funcionario.

"Al final de la operación, más de 400 participantes fueron trasladados con total seguridad al puerto de Ashdod, para que la policía israelí se hiciera cargo de ellos", añadió.

