Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

¿Adiós Gas Bienestar?; Pemex evalúa si continúa o no, señala Sheinbaum

Cierre de gobierno en EU: ¿qué pasa con los trámites de pasaportes y visas en la embajada de México?, te explicamos

Cae el "Moto Ratón”, objetivo prioritario en BCS y generador de violencia ligado a “Los Mayos”

Célula del CJNG incendia otra avioneta durante ataque en Parácuaro, Michoacán

denunció que cazas estadounidenses "se han atrevido a acercarse" a costas del país caribeño, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.

En declaraciones en la televisión estatal, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano "detectó más de cinco vectores", que definió como "aviones de combate".

Estados Unidos movilizó hace casi un mes 10 aviones F-35 a Puerto Rico, como parte de estas maniobras, que incluyen igualmente el despliegue de ocho buques de guerra.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tachado este operativo de "asedio" y "amenaza".

"El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas", afirmó Padrino. "Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores", agregó.

"Denuncio ante el mundo esta situación que no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional", dijo.

El ministro no precisó la localización de los cazas estadounidenses, pero señaló que pilotos de líneas aéreas comerciales los avistaron.

Estados Unidos ha destruido cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes frente a las costas venezolanas en las últimas semanas.

Caracas cree que Donald Trump está utilizando el narcotráfico como pretexto para derrocar a Maduro y apoderarse de una de las mayores reservas de petróleo del mundo.

Miembros de la Milicia Bolivariana y simpatizantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, participan en una ceremonia de izamiento de la bandera de los Escuadrones Comunitarios para la Defensa Integral de la Nación, en Caracas, el miércoles pasado. Foto: AFP
Miembros de la Milicia Bolivariana y simpatizantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, participan en una ceremonia de izamiento de la bandera de los Escuadrones Comunitarios para la Defensa Integral de la Nación, en Caracas, el miércoles pasado. Foto: AFP

"Defender nuestra soberanía"

Maduro respondió con la movilización de milicias y ejercicios militares, como el del 20 de septiembre en La Orchila, en el norte del país.

Movilizó buques de guerra, helicópteros, aviones caza y de transporte y vehículos anfibios con 2 mil 500 efectivos.

También realizó simulacros para emergencias y jornadas de entrenamiento para los alistados en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles.

El mandatario ha dicho además que tiene listo un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, una medida excepcional para conflictos armados que amplía sus poderes.

Su alcance no está claro. Nunca se ha aplicado antes y podría llevar a la suspensión de ciertas garantías constitucionales.

Ya es Navidad en Venezuela, por decreto de Maduro

Maduro adelantó además por decreto el inicio de la Navidad para el 1 de octubre para defender "el derecho a la felicidad".

Lo mismo hizo en 2024 tras protestas poselectorales que dejaron 28 muertos y 2 mil 400 detenidos.

Los venezolanos reciben a partir de este miércoles una Navidad nuevamente adelantada por el mandatario. (01/10/25) Foto: EFE
Los venezolanos reciben a partir de este miércoles una Navidad nuevamente adelantada por el mandatario. (01/10/25) Foto: EFE

El gobierno decoró edificios públicos con luces y celebró el inicio de la temporada con fuegos artificiales, como en la sede del servicio de inteligencia, el temido Helicoide, donde hay "presos políticos".

Padrino presentó un balance de operaciones contra el narcotráfico y anunció incluso la destrucción de campamentos pertenecientes a las guerrillas colombianas del ELN y disidencias de las FARC.

"Estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestro espacio geográfico, ante cualquier intruso", señaló el ministro.

"Quien esté operando por allí, narcotraficantes, salgan del territorio venezolano, salgan a delinquir a otra parte", insistió.

