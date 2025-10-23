A casi dos semanas de las intensas lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, este jueves se elevó a 79 el número de personas fallecidas y 19 no localizadas.

En el micrositio creado por el Gobierno de México de las afectaciones por las lluvias se detalla que en Veracruz se registran 35 muertos, 22 en Hidalgo, 21 en Puebla y en Querétaro se registra un fallecido.

Ayer miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el inicio de la entrega de apoyos por 20 mil para familias damnificadas en cuatro estados, y el domingo comienza en Hidalgo.

“Hoy inicia en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí, y el domingo inicia en Hidalgo porque Hidalgo es el estado que todavía tiene más localidades a las que no se ha podido acceder por tierra”, indicó.

Sheinbaum visitará municipios afectados de Veracruz y Puebla

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que terminando la conferencia mañanera de este 25 de octubre, visitará los municipios de Poza Rica y Álamos, Veracruz, así como comunidades afectadas en Puebla.

La Mandataria federal destacó que ayer la Secretaría de Bienestar inició con la entrega del primer apoyo económico de 20 mil pesos para damnificados.

"Voy a ir de nuevo a Veracruz, vamos a estar en Poza Rica y Álamos, y después vamos a Puebla. Vamos a supervisar o a revisar las labores de limpieza que se están haciendo y también la entrega de apoyos.

La presidenta Claudia Sheinbaum continúa recorrido por zonas afectadas en Veracruz luego de las intensas lluvias (17/10/2025). Foto: X (@Claudiashein)

"Ayer fue muy importante la entrega y de los apoyos a la población. Recuerden que estamos entregando a través de Bienestar los apoyos en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí y el domingo iniciamos en Hidalgo".

Avanza entrega de alimentos y servicios de salud

En enlace en la mañanera de la presidenta Sheinbaum Pardo, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que se ha llegado a la totalidad de las localidades afectadas vía aérea o terrestre para entregar alimentos y servicios de salud.

"Es muy importante mencionar que el día de ayer ya se tuvo la oportunidad de entrar a todas las localidades que en su momento se vieron afectados por sus caminos, por los accesos que no era posible legar", dijo.

"Hemos llegamos a la totalidad de las localidades por vía aérea o terrestre y hemos acercado a la población afectada alimentación, agua y servicios de salud".

La titular de Protección Civil señaló que en Hidalgo se lleva un avance de 120 caminos ya arreglados de 184; en Puebla, 29 de 32 y en Veracruz, 26 de 51 para un total de 197 caminos rehabilitados de 288 que fueron afectados.

Indicó que prácticamente se restableció el servicio eléctrico en los cinco estados con un promedio de 99.75%, y sólo falta Hidalgo que tiene un servicio al 99.14 y Veracruz con 99.93%.

