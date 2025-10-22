La Secretaría de Marina (Semar) intensificó las labores de limpieza en viviendas y vialidades afectadas por las intensas lluvias registradas en la zona norte del estado de Veracruz.

En el marco de la aplicación del Plan Marina, la dependencia reportó en el municipio de Poza Rica, un avance del 67%; Álamo, 89%; El Higo, 75%; Tempoal, 70%, en las labores de limpieza.

Asimismo, reportó que han sido retirados 32 mil 895 metros cúbicos de basura, lodo y escombros en dicha localidades.

Bajo la premisa de “Casas limpias, calles limpias”, el personal naval brinda apoyo a las familias que a sus intereses convenga, así como la limpieza de vialidades con el empleo de maquinaria pesada para el rápido restablecimiento de las vías de comunicación en comunidades de los municipios de Poza Rica, Álamo, El Higo y Tempoal, Veracruz.

Desde la emergencia por el temporal atípico, la Secretaría de Marina (Semar), al mando del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, mantiene 4 mil 240 elementos desplegados que participan en las brigadas de limpieza en coordinación con autoridades locales.

El personal realiza limpieza de casas afectadas por el ingreso de agua y sedimentos, desinfección de espacios públicos como escuelas, centros comunitarios y áreas de atención médica; limpieza, remoción de lodo y escombros en calles principales, accesos y zonas habitacionales; así como apoyo con maquinaria.

La dependencia destacó que la suma de esfuerzos que realiza en estrecha colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno y ciudadanos, quienes contribuyen en las acciones que se llevan a cabo para restablecer las condiciones de vida de la población veracruzana.

Cabe destacar que los fenómenos meteorológicos recientes provocaron inundaciones, acumulación de lodo y daños materiales en los municipios de Poza Rica, Álamo, El Higo y Tempoal.

Semar intensifica labores de limpieza en municipios afectados por lluvias en Veracruz. Foto: Especial

