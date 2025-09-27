Más Información

Dos resultaron con heridos leves tras el choque de las embarcaciones tipo Defender en las que realizaban prácticas en el muelle del malecón del puerto de , como parte de los preparativos para conmemorar el 204 aniversario de este cuerpo militar.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que las lesiones no ponen en riesgo la integridad física de los elementos navales, quienes recibieron de manera oportuna por parte del personal de Sanidad Naval.

Mediante un comunicado, la dependencia señaló que las embarcaciones involucradas fueron retiradas del área y se encuentran en revisión técnica.

Subrayó que estos ejercicios de demostración de capacidades, por su naturaleza, implican determinados riesgos operativos.

“No obstante, se cuenta con protocolos de seguridad y atención inmediata para salvaguardar la integridad del personal”.

Y agregó: “Se informa que los preparativos para la conmemoración de este importante aniversario continúan conforme a lo programado, en una fecha significativa para la Armada de México”.

