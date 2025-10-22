La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, encabezaron el envío de 49 toneladas de víveres, ropa y medicamentos para las personas afectadas por las lluvias en Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Se trató del segundo envío de artículos de primera necesidad que se hace en esta semana, que se han acopiado a través de donaciones ciudadanas, así como de las diputadas y diputados federales de todos los grupos parlamentarios.

“Estaremos enviando esta tarde 49 toneladas de víveres y de apoyo a las familias mexicanas. Estarán saliendo en el transcurso de hoy para acudir al Campo Militar Número 1 y, evidentemente, ahí de manera institucional se puedan distribuir en las cinco entidades”, enfatizó López Rabadán.

Mencionó que “a nombre de todos los grupos parlamentarios y el presidente de la Junta de Coordinación Política y una servidora, queremos decirles a las y los mexicanos: no están solos”.

Apuntó que la Cámara de Diputados se solidariza con las familias en México porque “sabemos que miles de familias están atravesando momentos muy complejos a propósito de las intensas lluvias. Esto nos obliga como legisladores a decirles aquí estamos”.

Por su parte, Monreal Ávila explicó que con la nueva entrega, suman cerca de 100 toneladas de víveres, alimentos, agua, ropa, y medicamentos enviados en apoyo a la población que está sufriendo por las inundaciones registradas en cinco estados del país.

“La Cámara de Diputados continuará haciendo esfuerzos por actuar en esta misma conducta y condición de solidaridad con los cinco estados del país que fueron damnificados por las precipitaciones fluviales”, concluyó.

Cabe recordar que el pasado lunes 20 de octubre se realizó la entrega de 49.5 toneladas de insumos para personas de las cinco entidades que padecen las inclemencias del tiempo.

Cámara de Diputados envía 49 toneladas de víveres a afectados por lluvias este miércoles 22 de octubre de 2025. Foto: Especial

