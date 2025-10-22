El diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, rechazó las críticas hacia su persona por haber participado en el homenaje a la Sonora Santanera.

Luego de los señalamientos en redes de estar bailando mientras que en su entidad hay personas damnificadas, el legislador aclaró que el evento de este lunes fue un acto cultural, y aprovechó para puntualizar que se está atendiendo a las personas afectadas por las inundaciones.

“Nada tiene que ver una cosa con otra, un evento cultural no tiene que ver nada con este un desastre de esta naturaleza. Lo de ayer ni siquiera fue un evento político, fue un evento cultural y nosotros estamos atendiendo y poniendo nuestro granito de arena para ayudar a nuestros amigos paisanos, en mi caso, de Veracruz. Yo adicionalmente en lo particular he ayudado a muchos paisanos que me han estado solicitando estos días apoyo, es algo que no se dice porque el tema es ayudar, pero sí hemos estado atendiendo ese tema, y no por eso pues dejaríamos de tener eventos culturales en la Cámara”, expuso.

Mientras sus paisanos sufren por la pérdida de familiares y bienes, Sergio Gutiérrez exhibe sus mejores pasos al ritmo de la Sonora Santanera. Foto Especial

Gutiérrez Luna detalló que no abandonó la sesión para irse a bailar, sino que acudió a la entrega del reconocimiento en su calidad de vicepresidente de la Mesa Directiva en el recinto legislativo de San Lázaro.

“No, no fue fiesta, fue un evento cultural. La Sonora Santanera es una institución en México reconocida también internacionalmente y fue un homenaje que hizo el diputado Sergio Mayer, nos invitó a varios, se les dio un reconocimiento y luego tuvimos la fortuna que tocaran unas pocas canciones y aprovecharon para bailar una cancioncita nada más, ya luego seguimos con las actividades”, concluyó.

