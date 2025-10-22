El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que tras las intensas lluvias que afectaron a cinco estados de la República, se ha restablecido el acceso al 70% de las comunidades que permanecían incomunicadas.

“En total, las localidades ya comunicadas son 195 de 288. Esto representa cercano al 70% de comunidades que ya tienen paso”, detalló el funcionario durante el informe de avances en la atención a la emergencia.

En las zonas donde aún no se ha podido restablecer la conexión terrestre, continúan operando puentes aéreos para el traslado de víveres y personal de auxilio.

En la localidad de Chahuatlán, Veracruz, más de la mitad de las viviendas resultaron afectadas, tras las intensas lluvias del 10 de octubre que provocaron el desbordamiento del río, el 20 de octubre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

En cuanto al restablecimiento del servicio eléctrico, Esteva Medina señaló que Hidalgo ya cuenta con el 97.64% de cobertura, mientras que Puebla, Querétaro y San Luis Potosí reportan servicio completo.

En Veracruz, el avance alcanza 99.93%, lo que equivale a 99.38% de las comunidades con energía eléctrica.

Respecto a la infraestructura educativa, se han atendido 979 de las mil 351 escuelas afectadas, lo que representa un avance del 72%.

Asimismo, se informó que 85 mil 221 viviendas han sido censadas, con más de 14 mil registros nuevos tan solo el día de ayer.

En materia de apoyo humanitario, se han entregado 273,448 despensas, de las cuales 31 mil fueron distribuidas en las últimas 24 horas.

En el rubro de salud, se reportó la aplicación de 168 mil 610 vacunas, con 23,800 dosis aplicadas durante la jornada más reciente.

Finalmente, el secretario destacó que 52,805 personas —entre personal de dependencias federales, estatales y municipales— participan actualmente en las labores de atención y reconstrucción.

