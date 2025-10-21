Más Información

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

La Universidad Nacional Autónoma de México () informó que, en apoyo a la población damnificada por las inundaciones en Veracruz, envió un cargamento de 100 toneladas de ayuda humanitaria, recolectada en el Centro de Acopio Comunidad UNAM Solidaria, a las instalaciones de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Poza Rica, para que esta institución de educación superior las distribuya.

A través de un comunicado, la detalló que ayer partieron cinco camiones con 20 toneladas cada uno del estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, donde se ubica dicho Centro.

Aunado a ello, precisó que a la ayuda recibida en el Centro se sumó el acopio recabado por las Facultades de Estudios Superiores Aragón y Acatlán; de la Escuela Nacional Preparatoria 8; y la Facultad de Derecho.

Lee también

Añadió que también se tiene previsto que los próximos cargamentos de ayuda se coordinen a través de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Además, la Universidad Nacional destacó que lleva un registro detallado de los bienes recibidos, el cual está alojado en y se actualiza cada día.

Asimismo, explicó que la coordinación del Centro está a cargo de la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria (SSACU) y opera bajo la gestión de la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), con el apoyo de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU).

Lee también

Agregó que en la operación logística participan 42 personas voluntarias provenientes de diferentes entidades de la UNAM, quienes se registraron en .

UNAM envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a damnificados en Veracruz este martes 21 de octubre de 2025. Foto: Especial
UNAM envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a damnificados en Veracruz este martes 21 de octubre de 2025. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]