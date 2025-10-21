La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, en apoyo a la población damnificada por las inundaciones en Veracruz, envió un cargamento de 100 toneladas de ayuda humanitaria, recolectada en el Centro de Acopio Comunidad UNAM Solidaria, a las instalaciones de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Poza Rica, para que esta institución de educación superior las distribuya.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios detalló que ayer partieron cinco camiones con 20 toneladas cada uno del estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, donde se ubica dicho Centro.

Aunado a ello, precisó que a la ayuda recibida en el Centro se sumó el acopio recabado por las Facultades de Estudios Superiores Aragón y Acatlán; de la Escuela Nacional Preparatoria 8; y la Facultad de Derecho.

Lee también Estalla cohetón en Prepa 8 de la UNAM; identifican a dos presuntos responsables

Añadió que también se tiene previsto que los próximos cargamentos de ayuda se coordinen a través de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Además, la Universidad Nacional destacó que lleva un registro detallado de los bienes recibidos, el cual está alojado en este enlace y se actualiza cada día.

Asimismo, explicó que la coordinación del Centro está a cargo de la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria (SSACU) y opera bajo la gestión de la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), con el apoyo de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU).

Lee también Ebrard confía en que “México tendrá un mejor acuerdo comercial” tras revisión del T-MEC; el país se mantiene fuerte, resalta

Agregó que en la operación logística participan 42 personas voluntarias provenientes de diferentes entidades de la UNAM, quienes se registraron en acopio.unam.mx.

UNAM envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a damnificados en Veracruz este martes 21 de octubre de 2025. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc