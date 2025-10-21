Más Información
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, en apoyo a la población damnificada por las inundaciones en Veracruz, envió un cargamento de 100 toneladas de ayuda humanitaria, recolectada en el Centro de Acopio Comunidad UNAM Solidaria, a las instalaciones de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Poza Rica, para que esta institución de educación superior las distribuya.
A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios detalló que ayer partieron cinco camiones con 20 toneladas cada uno del estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, donde se ubica dicho Centro.
Aunado a ello, precisó que a la ayuda recibida en el Centro se sumó el acopio recabado por las Facultades de Estudios Superiores Aragón y Acatlán; de la Escuela Nacional Preparatoria 8; y la Facultad de Derecho.
Añadió que también se tiene previsto que los próximos cargamentos de ayuda se coordinen a través de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Además, la Universidad Nacional destacó que lleva un registro detallado de los bienes recibidos, el cual está alojado en este enlace y se actualiza cada día.
Asimismo, explicó que la coordinación del Centro está a cargo de la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria (SSACU) y opera bajo la gestión de la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), con el apoyo de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU).
Agregó que en la operación logística participan 42 personas voluntarias provenientes de diferentes entidades de la UNAM, quienes se registraron en acopio.unam.mx.
