Más Información

Corte inicia audiencias públicas con personas con discapacidad; rechazan propuesta de Lenia Batres por “regresiva”

Corte inicia audiencias públicas con personas con discapacidad; rechazan propuesta de Lenia Batres por “regresiva”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Se despide Vector de sus clientes; Finamex toma control de cuentas y saldos de sus usuarios

Se despide Vector de sus clientes; Finamex toma control de cuentas y saldos de sus usuarios

Este fue el último video de Bernardo Bravo, líder limonero; "No vamos a permitir que ningún coyote ponga precios"

Este fue el último video de Bernardo Bravo, líder limonero; "No vamos a permitir que ningún coyote ponga precios"

Rosalía presenta "Lux", su nuevo disco, con un anuncio en Times Square y Madrid

Rosalía presenta "Lux", su nuevo disco, con un anuncio en Times Square y Madrid

Detienen a "El Pantano", presunto autor intelectual del homicidio de líder limonero; lo vinculan al cobro de extorsiones

Detienen a "El Pantano", presunto autor intelectual del homicidio de líder limonero; lo vinculan al cobro de extorsiones

Un grupo de aproximadamente 100 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México () mantiene bloqueada desde esta tarde la vialidad sobre Avenida Insurgentes Sur y Avenida Copilco, a la altura de la colonia La Otra Banda, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los jóvenes se colocaron en ambos sentidos de Insurgentes, impidiendo el paso vehicular como medida de presión para exigir un diálogo directo con la directora de la . Señalan que existen diversas inconformidades académicas y administrativas, entre ellas presuntas irregularidades en procesos internos, falta de transparencia en la asignación de materias y carencias en infraestructura académica.

Lee también

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura exigen dialogo con directora (20/10/2025). Foto: Especial
Estudiantes de la Facultad de Arquitectura exigen dialogo con directora (20/10/2025). Foto: Especial

De acuerdo con información confirmada en el lugar, autoridades de Rectoría de la UNAM enviaron personal para entablar comunicación con los estudiantes, sin embargo, los manifestantes rechazaron la propuesta al considerar que “no ofrece soluciones reales”.

Los inconformes portan cartulinas con consignas y mantienen un cerco pacífico sobre la vialidad, aunque han advertido que no liberarán la circulación hasta ser escuchados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]