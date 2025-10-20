Un grupo de aproximadamente 100 estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantiene bloqueada desde esta tarde la vialidad sobre Avenida Insurgentes Sur y Avenida Copilco, a la altura de la colonia La Otra Banda, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los jóvenes se colocaron en ambos sentidos de Insurgentes, impidiendo el paso vehicular como medida de presión para exigir un diálogo directo con la directora de la Facultad de Arquitectura. Señalan que existen diversas inconformidades académicas y administrativas, entre ellas presuntas irregularidades en procesos internos, falta de transparencia en la asignación de materias y carencias en infraestructura académica.

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura exigen dialogo con directora (20/10/2025). Foto: Especial

De acuerdo con información confirmada en el lugar, autoridades de Rectoría de la UNAM enviaron personal para entablar comunicación con los estudiantes, sin embargo, los manifestantes rechazaron la propuesta al considerar que “no ofrece soluciones reales”.

Los inconformes portan cartulinas con consignas y mantienen un cerco pacífico sobre la vialidad, aunque han advertido que no liberarán la circulación hasta ser escuchados.

