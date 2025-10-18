Diana Jael Cuervo Santos, estudiante de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV), murió ahogada el pasado 10 de octubre tras quedar atrapada en su habitación durante las inundaciones provocadas por el desbordamiento del Río Cazones que devastaron la ciudad de Poza Rica, al norte de Veracruz.

De acuerdo con testimonios de vecinos, entre ellos José Rangel, hermano de la casera de Diana, la joven rentaba un cuarto en la planta baja de una vivienda ubicada en la colonia Morelos, una de las zonas más afectadas por la crecida del Río Cazones.

Esa madrugada, el agua comenzó a subir alrededor de las cinco de la mañana y cubrió en minutos los niveles inferiores de las casas.

En algunas colonias el agua con lodo aún llega al metro y medio de altura, esto impide salir de las casas; aunado al olor fétido de la basura que genera malestar en los damnificados. Foto: Alhelí Salgado / EL UNIVERSAL

“Ella y su novio estaban durmiendo, quedaron atrapados”, relató Rangel, quien aseguró que elementos del Ejército acordonaron la zona y retiraron los cuerpos de ambos el sábado por la mañana cuando el nivel del agua bajó un poco.

“Solo publicaron la muerte de la muchacha, pero también murió su pareja”, agregó, quien estaba de visita en el cuarto de renta cuando ocurrió el incidente.

La vivienda donde ocurrió el hecho pertenece a la hermana del entrevistado, quien confirmó que la corriente alcanzó la planta alta. Los vecinos aseguran que no hubo alertas previas ni perifoneo por parte de Protección Civil antes del desbordamiento.

Rangel desmintió que su hermana tuviera encerrada a Diana Jael al explicar que la joven tenía cerrada la puerta de su casa con llave por seguridad y quedó atrapada en el cuarto porque los objetos que arrastró el agua le impidieron salir.

¿Qué ha pasado con las personas desaparecidas?

Rangel añadió que la colonia permanece sin limpieza ni presencia de maquinaria y que varios estudiantes continúan desaparecidos. “Ayer llegaron jóvenes de la universidad buscando a sus compañeros. Dicen que son 190 los que no aparecen”, dijo.

El rector Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, indicó en entrevista con medios que solo un estudiante falleció por la inundación.

