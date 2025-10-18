Lluvias no dan tregua: se prevén precipitaciones intensas este domingo y lunes en varios estados, entre ellos, Veracruz

Las precipitaciones no cesan en gran parte del país. Para este domingo 19 y lunes 20 de octubre, se pronostican lluvias de fuertes a intensas en regiones del sureste, además de chubascos en el centro y occidente del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que los sistemas atmosféricos activos, como canales de baja presión, la vaguada monzónica, el ingreso de humedad del Golfo de México y del Caribe, así como el frente frío número 8, mantendrán el potencial de tormentas eléctricas, vientos fuertes y descenso de temperatura en algunos estados.

Domingo 19 de octubre: lluvias intensas en el sur y sureste

Para este domingo se esperan precipitaciones intensas en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche, donde podrían registrarse acumulaciones significativas y actividad eléctrica. En Guerrero, Puebla y Quintana Roo las lluvias serán de fuertes a muy fuertes, mientras que en estados del centro, como Estado de México, Hidalgo y Morelos, solo se prevén chubascos aislados.

Domingo 19 de octubre: lluvias intensas en el sur y sureste. Foto: Especial.

Asimismo, se pronostican rachas de viento de hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y oleaje elevado en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos o arroyos, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas montañosas y de difícil acceso. Además, se espera ambiente cálido durante el día en el norte y occidente del país, con temperaturas de hasta 40 grados en algunos puntos de Sinaloa y Nuevo León.

Lunes 20 de octubre: continúa la inestabilidad con descenso térmico

El lunes, el frente frío número 8 avanzará sobre el Golfo de México y mantendrá las lluvias intensas en Chiapas, así como precipitaciones fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lunes 20 de octubre: continúa la inestabilidad con descenso térmico. Foto: Especial.

La masa de aire frío asociada al sistema provocará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste y zonas altas del centro, con valores mínimos de 0 a 5 grados al amanecer del martes. También se prevé viento del norte con rachas de hasta 50 km/h en las costas de Veracruz y Tehuantepec.

En contraste, en el norte y noroeste persistirán condiciones más secas con ambiente caluroso, alcanzando máximas de 35 a 40 grados en Sonora, Chihuahua y Tamaulipas. Sin embargo, hacia el final del día el frente frío comenzará a debilitarse, reduciendo gradualmente el potencial de lluvias en el oriente y sureste del país.

