Más Información

Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"

Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

Con una asistencia de 18 mil aficionados se disputó el encuentro entre los Tomateros de Culiacán contra Algodoneros de Guasave, durante el inicio de la temporada 2025 - 2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Durante la ceremonia de inauguración de la temporada en el Estadio Ángel Flores de Culiacán, se presentó un show de drones y pirotecnia que iluminó el cielo de la capital sinaloense.

Ante la intensa actividad durante los eventos deportivos, el gobierno de Sinaloa implementó diversos operativos de los tres niveles de gobierno que permitieron resguardar amplias zonas para brindar a las familias asistentes al juego.

Lee también

Previo al inicio de los juegos, se realizó una serie de partidos con causa, denominados "Cuadrangular del Bienestar", que impulsaron el programa estatal de trasplante renal a beneficio de las infancias sinaloenses, como una muestra de apoyo por parte de la afición y de los diferentes equipos de béisbol participantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]