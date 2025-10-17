Más Información

Culiacán, Sin a 17 de Oct.- Aún cuando las condiciones de inseguridad no han sido superadas en el estado, existen las condiciones para que los turistas locales, nacionales y extranjeros visiten , puesto que los tres ordenes de gobierno trabajan para restaurar la tranquilidad, dijo , Secretario General de Gobierno.

En respuestas a las convocatorias en redes sociales de ciudadanos para que no viajen al puerto ante las recientes desapariciones de jóvenes, entre ellos del joven , de 20 años, originario del vecino estado de Durango y de la activista de búsqueda, , indicó que se trabaja en la recuperación de la tranquilidad

Castro Meléndrez señaló que las autoridades estatales continúan con la promoción para atraer un mayor número de visitantes a Mazatlán, ya que existen las condiciones de seguridad necesarias para garantizar una buena estancia.

Las autoridades estatales continúan con la promoción para atraer un mayor número de visitantes. Foto Especial
Castro Melendrez indicó que si bien se han presentado algunos delitos significativos, en cuyos casos, las familias reclaman la actuación de las autoridades competentes, en cada uno de los casos, se tienen investigaciones abiertas para esclarecerlas.

Sobre el caso concreto del joven, Carlos Emilio, originario del estado de Durango, reportado como desaparecido la madrugada del pasado seis de agosto, en un restaurante-bar de Mazatlán, indicó que la autoridad judicial del estado, en forma conjunta con la del vecino estado, trabajar en el esclarecimiento de este caso.

El Secretario General de Gobierno dijo que no evitar que ciudadanos por diversos medios convoque a que no se visite a Mazatlán, puesto que la labor de las autoridades es trabajar por garantizar la tranquilidad y la paz en todo el estado.

Citó que con el inició de la temporada de juegos de beisbol de invierno las familias están disfrutando los encuentros, ya que en los estadios se cuenta con la seguridad necesaria, para mantener el orden y la tranquilidad, dentro y fuera.

